В условиях дефицита угля украинские потребители начали закупать его у Польши
Польша начала поставлять уголь украинским региональным потребителям, но объемы поставок небольшие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил посол Польши в Украине Генрик Литвин.
Посол отметил, что разговоры о поставках польского угля в Украину ведутся, но, по его словам, нужно говорить о том, что уголь бывает разного типа, и соответственно, не всегда потребности Украины совпадают с теми возможностями, которые имеет Польша.
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"Поэтому пока еще таких больших контрактов не было, но есть меньшие контракты для поставок польского угля региональным, локальным потребителям", - сказал Литвин.
Как сообщал УНИАН, из-за оккупации российскими боевиками отдельных территорий Донбасса в Украине возник дефицит угля.
Власти страны не контролируют более половины всех шахт и не имеют доступа к складам, где может храниться уголь.
В связи со сложившейся ситуацией Украина впервые за длительный период начала импорт энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Странами - экспортерами угля в Украину стали ЮАР и Россия.