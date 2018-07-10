Переговоры с РФ о строительстве завода по производству ядерного топлива инициировал Китай - Минэнергоугля

В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций компании «ТВЭЛ» в предприятии "Завод по производству ядерного топлива".

Переговоры с Россией относительно строительства завода по производству ядерного топлива были инициированы Китаем, сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, в 2010 году было создано совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива», и для реализации строительства завода государственным концерном «Ядерное топливо» было профинансировано 80 млн грн (примерно $10 млн), из них $5,2 млн - аванс на изготовление нестандартизированного оборудования производства компании «ТВЭЛ» (Россия).

Поэтому украинская сторона ставит вопрос о продаже потенциальному инвестору пакета акций предприятия, принадлежащих «TBЭЛ», и возвращении части средств, которые были профинансированы на изготовление нестандартизированного оборудования.

"С целью привлечения инвестиций для финансирования строительства завода по производству ядерного топлива в Украине, в 2015-2016 годах проведены переговоры с возможными инвесторами по созданию производства ядерного топлива в Украине, в частности с China Nuclear Fuel Corporation (CNFC, Китай), которая высказала предложение о создании совместного производства ядерного топлива для нужд украинских АЭС. Предполагается, что китайская сторона выкупит акции «ТВЭЛ» в полном объеме и обеспечит полное финансирование проекта", - говорится в сообщении.

В сообщении приводится письмо главы правления China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) Лю Чуньшеня к генеральному директору концерна "Ядерное топливо" Сергею Дроботу, датированное 22 мая, в котором отмечается, что в связи с объединением CNFC и CNEIC была отложена инвестиция в строительство завода. Поэтому китайская компания предлагает как можно скорее провести трехсторонние переговоры с "ТВЭЛ" и указывает, что российская компания согласна на их проведение.

"В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций «ТВЭЛ» и определения первоочередных шагов сотрудничества", - сказано в сообщении.

Также Минэнергоугля опубликовало письмо министра к первому заместителю генерального директора - директору блока по развитию международного бизнеса компании "Росатом" (Россия) Кириллу Комарову, которое не совпадает с опубликованным 10 июля "Экономической правдой" в интернете.

В опубликованном министерством письме Насалик подтверждает, что Минэнергоугля готово обсудить состояние реализации строительства завода и предложило встретиться в Брюсселе в период с 9 по 12 июля.

Как сообщал УНИАН, 10 июля "Экономическая правда" опубликовала письмо главы Минэнергоугля к "Росатому", где именно Насалик предлагает провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля, так как Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросу строительства завода по производству ядерного топлива.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и российская компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ». Акционеры совместного предприятия до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии $84 млн, увеличив его до около $104 млн. Эти средства были необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

Общая стоимость завода оценивалась в 1,679 млрд грн. Планировалось, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году. Однако сам проект был раскритикован на экспертном уровне, и работы по нему так и не были начаты.

В июне 2016 года Насалик заявил, что американско-японская компания Westinghouse готова начать работы по строительству завода для изготовления ядерного топлива в Украине.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Ядерное топливо" создан в 2008 году для совершенствования управления атомно-промышленным комплексом, развития уранового и циркониевого производства, создания производства элементов собственного ядерного топлива и мощностей по фабрикации тепловыделяющих сборок. Контроль за деятельностью концерна осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.