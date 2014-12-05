Покупатели акций трех энергокомпаний перечислили за них более 404 млн гривень

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили во ФГИУ, общая начальная стоимость выставленных на продажу блокпакетов составляла 185,2 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в конце ноября выставил на приватизационных аукционах на фондовых биржах по 25% акций "Закарпатьеоблэнерго", "Винницаоблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".

Финансовая компания «Фаворит» 26 ноября приобрела 25% акций энергоснабжающей компании «Закарпатьеоблэнерго» у государства за 255 млн грн. Цена продажи по сравнению с начальной ценой (67,1 млн грн) выросла в 3,9 раза.

Компания "Фондовый актив" 27 ноября приобрела в ходе приватизационного аукциона 25% госпакет акций "Винницаоблэнерго". Реализационная цена госпакета акций составила 112 млн 727 тыс. грн, таким образом превысив его начальную цену (81 млн 753 тыс. грн – УНИАН) на 31 млн грн.

Компания "ФК - Хранитель" 28 ноября на аукционе приобрела 25-процентный госпакет акций энергоснабжающей компании "Черновцыоблэнерго" по стартовой цене 36 млн 439 тыс. грн.