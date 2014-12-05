Кувейт заложил в бюджет на 2015 год цену барреля нефти $55-60 - The Wall Street Journal

"Заместитель министра финансов Кувейта Халифа Хамада в своем выступлении на местной конференции в четверг отметил, что предстоящий бюджет будет сверстан, скорее всего, с ценою барреля нефти $55-60", - передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Падающие цены на нефть заставляют и другие страны ОПЕК более реалистично смотреть на бюджетные прогнозы на 2015 год.

Заместитель министра нефти ИРИ Мансур Моаззами отметил, что при подготовке бюджета на будущий год правительство не рассчитывало на ценовой диапазон 90-100 $/барр., а придерживалось более реалистичного подхода, чтобы избежать возможных проблем. До сих пор Иран не сталкивался с бюджетным дефицитом.

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Премьер-министр этой арабской страны Хейдар аль-Абади сообщил в конце ноября, что власти сделают поправки к бюджету страны на 2015 год в связи с падением цен на нефть.

"Проект бюджета будет готов через семь-десять дней, отсрочка связана с падением мировых цен на нефть", - сказал глава правительства. Выступая перед депутатами Совета представителей (парламента), аль-Абади отметил, что, хотя страна в настоящее время и не является банкротом, существуют значительные финансовые трудности. Глава кабмина заявил о необходимости изменения экономической стратегии в связи с возникшими проблемами.

По данным электронного издания "Иляф", базирующегося в Лондоне, изначально проект бюджета Ирана был сверстан на основе цены $70 за баррель нефти, однако сейчас эту цифру могут снизить по меньшей мере до $64.

Ранее УНИАН сообщал, что министр нефти Кувейта объяснил, почему ОПЕК решила не сокращать добычу.