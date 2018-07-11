США в 2019 году могут стать мировым лидером по нефтедобыче
08:37, 11 июля 2018Энергетика
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В то же время спрос на нефтепродукты в США вырастет незначительно, прогнозируют американские эксперты.
Иллюстрация / REUTERS
В 2019 году Соединенные Штаты станут крупнейшим в мире производителем нефти.
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С таким прогнозом выступило американское федеральное управление по вопросам энергетической информации, передает Радио Свобода.
Согласно прогнозу, добыча нефти к концу будущего года достигнет 12 миллионов баррелей в день, что позволит США обойти Россию по объемам добываемой нефти. В прошлом году ее добыча выросла в США на 5,6 процента. Ожидается, что в нынешнем году она увеличится на 15,4 процента благодаря бурному развитию сланцевого способа производства нефти.
В то же время спрос на нефтепродукты в США вырастет незначительно, прогнозируют американские эксперты.
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