В Минэнергоугля назвали компанию, которую хотят видеть импортером электроэнергии из России

18:43, 05 декабря 2014
Энергетика
0

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин считает, что импортом электроэнергии из России должна заниматься госкомпания «Укринтерэнерго», закупавшая уголь из ЮАР для «Центрэнерго».

Фото УНИАН

«В моем понимании, контракт (на импорт электроэнергии из РФ - УНИАН) должна подписывать госкомпания «Укринтерэнерго», - сказал Демчишин на пресс-конференции в Киеве.

В то же время, министр отметил, что на данный момент никаких контрактов на импорт электроэнергии из РФ у украинских компаний нет.

Читайте такжеАфриканский уголь не горит на наших ТЭС, это преступление - Ярема

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины одобрило заявки компаний ДТЭК и «Энергомережа» на импорт электроэнергии из России.

При этом, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, Россия начнет экспорт электроэнергии в Украину при условии стабильного энергообеспечения Крыма.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter