В Минэнергоугля назвали компанию, которую хотят видеть импортером электроэнергии из России

«В моем понимании, контракт (на импорт электроэнергии из РФ - УНИАН) должна подписывать госкомпания «Укринтерэнерго», - сказал Демчишин на пресс-конференции в Киеве.

В то же время, министр отметил, что на данный момент никаких контрактов на импорт электроэнергии из РФ у украинских компаний нет.

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Как сообщал УНИАН, в конце ноября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины одобрило заявки компаний ДТЭК и «Энергомережа» на импорт электроэнергии из России.

При этом, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, Россия начнет экспорт электроэнергии в Украину при условии стабильного энергообеспечения Крыма.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.