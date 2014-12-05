Хмельницкая АЭС планирует подключить к сети первый блок 15 декабря

Об этом сообщил УНИАН представитель оператора всех действующих АЭС Украины - госкомпании «Энергоатом».

«Первый блок ХАЭС планируется подключить 15 декабря», - сказал представитель «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 декабря, в Украине в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций страны.

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На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС – 34-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 89-е сутки планового ремонта.

Энергоблок №3 Запорожской АЭС планируется подключить к энергосети после 23.00 5 декабря (был отключен 28 ноября).

6 декабря Южно-Украинская АЭС планирует отключить от энергосети страны третий блок для выполнения планово-предупредительного ремонта продолжительностью 119 суток.

Справка УНИАН. С начала декабря в Украине начали происходить веерные отключения электроэнергии, которые связаны с высоким ее потреблением в условиях недопроизводства электроэнергии генерирующими компаниями.

Около половины электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка большинства шахт на захваченной террористами части Донбасса привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.