Гройсман рассказал, как снизить цены на газ

По словам премьер-министра, достижение Украиной энергонезависимости позволит снизить цены на газ внутри страны.

Увеличение собственной добычи газа и отказ от его импорта позволит формировать цены на топливо на внутреннем рынке, без привязки к высоким ценам на европейских рынках.

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Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на очередном заседании правительства.

«Задача, которую я ставлю перед собой и которую возможно выполнить, – мы должны прекратить покупать газ за границей – это принципиальный вопрос. Если мы сегодня больше 30 млрд куб. м газа тратим на экономику и частное потребление, а добываем около 20 млрд куб. м газа, то около 10 млрд куб. м импортируется, это означает, что с ценами будут постоянные колебания. Если мы сами будем добывать, то мы сами будем устанавливать цены на газ, и никто нам не будет диктовать никаких позиций», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Гройсман заявил, что Украина имеет неплохие шансы достичь энергонезависимости к 2020 году в связи с увеличением добычи газа государственной компанией «Укргазвыдобування», а также частными компаниями.

Украинские государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. За этот же период наша страна сократила потребление голубого топлива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.

Согласно правительственной программе по наращиванию добычи и сокращению потребления, к 2020 году планируется, что показатель добычи госкомпании «Укргазвыдобування» сравняется с показателем потребления секторов населения и теплокоммунэнерго (будет составлять 20 млрд куб. м газа).