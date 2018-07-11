Минэнергоугля поделилось планами по наполнению газовых хранилищ

Украина к 1 августа планирует накопить 12,8 млрд куб. м газа.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины к 1 августа могут составить 12,8 млрд куб. м при сохранении текущих темпов закачки.

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Об этом УНИАН сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

«Ежесуточно запасы пополняются на 55 млн куб. м газа. Таким образом, если темпы сохранятся, на 1 августа запасы составят 12,8 млрд куб. м», - сказал он.

Белявский добавил, что Украина также увеличила суточный транзит газа в Европу.

«По оперативной информации, суточный транзит газа через украинскую ГТС в Европу вырос на 10% и по состоянию на сегодняшнее утро составляет более 270 млн куб. м. Одной из вероятных причин увеличения спроса прокачки газа является увеличение режимов его закачки в европейских хранилищах», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минэнергоугля, запасы газа в подземных хранилищах Украины должны составить 17 млрд куб. м к середине октября, то есть к началу отопительного периода 2018-2019 годов.

По состоянию на 7 июля запасы газа в ПХГ составляют 11,554 млрд куб. м газа, что на 2,7% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (11,88 млрд куб. м).

По состоянию на 8 августа 2017 года запасы газа в ПХГ составляли около 13,1 млрд куб. м.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 млрд кубометров газа.