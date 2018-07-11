Газ в этом году подорожает на 18% - прогноз Минэкономразвития

Согласно прогнозу, цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8%, в 2020 году - на 14% и не будет увеличиваться в 2021 году.

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост розничных цен на газ для населения в 2018 году на 18%.

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Об этом говорится в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", который есть в распоряжении ЭП.

Согласно прогнозу, цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8%, в 2020 году - на 14% и не будет увеличиваться в 2021 году.

Цены на электроэнергию не планируется повышать в 2018 году, однако с 2019 по 2021 годы они ежегодно будут расти на 25%.

Напомним, Кабмин также просчитал сценарии развития экономики на 2019-2021 годы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля. Документ предусматривает продление специальных обязательств национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года. Таким образом, цена газа для населения останется неизменной до 1 августа.

Цена на газ для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов более постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.