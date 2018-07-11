Насалик считает возможным снижение цены на газ для населения на 5-7%

Министр добавил, что этого его личная позиция, а не всего правительства.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает возможным не повышать цену на природный газ для населения, а, наоборот, снизить на 5-7% от действующей.

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Об этом он заявил журналистам после заседания правительства.

"Я считаю, что оснований для повышения цены на газ для населения нет... Если посчитать эти две позиции (рентабельность и инвестиционную составляющую - УНИАН), то цену на газ нужно не повышать, а снизить на 5-7%. Это позиция не правительства, а как частного лица", - сказал министр.

Насалик добавил, что населению продается всего 3% импортного газа.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года. Таким образом, цена газа для населения останется неизменной до 1 августа.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.