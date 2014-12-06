"Нафтогаз" перечислил "Газпрому" предоплату за 1 миллиард кубов газа

01:41, 06 декабря 2014
Энергетика
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НАК "Нафтогаз Украины" перечислил российскому "Газпрому" 378 млн. долларов США в качестве предоплаты для поставки 1 млрд. куб. м газа.

УНІАН

Об этом в пятницу вечером сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании.

Ранее Украина заявляла, что может ограничиться закупками до 1,5 млрд куб. м российского газа в 2014 году и до 1 млрд куб. м в первом квартале 2015 года, однако конкретные объемы будут определяться в зависимости от погодных условий и объемов закупки газа по реверсу.

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В соответствии с брюссельскими соглашениями, к концу текущего года цена российского газа для Украины составляет 378 долларов за 1 тыс. куб. м, а в первом квартале следующего года - 368 долларов за 1 тыс. куб. м. "Нафтогаз Украины" будет покупать его по предоплате.

Условием покупки газа в первом квартале 2015 является погашение до конца 2014 года 1,65 млрд долларов долга за предыдущие поставки.

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