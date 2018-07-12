США пригрозили санкциями компаниям, работающим с «Северным потоком-2»

Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Компании, работающие с "Северным потоком-2" и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций, заявил журналистам представитель государственного департамента США.

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"США выступают против проекта "Северный поток-2". Мы не комментируем возможные будущие санкции, но мы дали ясно понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несет в себе риск санкций", - говорится в заявлении, сообщает Прайм.

Также в нем отмечается, что строительство «Северного потока-2», по мнению американской стороны, «подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политического сдерживания европейских стран, особенно Украины».

При этом в июне США сообщали властям Германии, что пока не собираются вводить санкции в отношении проектируемого газопровода.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне – от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2». По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

Глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.