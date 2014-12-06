Запорожская АЭС после ремонта запустила третий энергоблок

Энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к сети после ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«5 декабря 2014 года в 21:15 энергоблок №3 Запорожской АЭС выведен из текущего ремонта и подключен к сети», - говорится в сообщении.

На данный момент на Запорожской АЭС в работе находится 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 4670 МВт.

Также, как говорится в сообщении, с четким соблюдением графика выполняется плановый средний ремонт энергоблока №1, ведутся работы по реконструкции и модернизации.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет.

«Запорожская АЭС функционирует надежно и безопасно. Она готова к дальнейшему развитию и к новым производственным достижениям», - заявили в Минэнергетики.

Кроме того, отметили в пресс-службе, радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции отвечает естественным значениям и на 5 декабря составляет 8-12 мкР/час. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в 19:24 автоматическая система защиты отключила третий энергоблок Запорожской АЭС от сети из-за повреждения обмотки трансформатора.

«Автоматика защиты блока сработала в соответствии с проектным алгоритмом. Блок переведен в холодное состояние без замечаний. Радиационных последствий нет", - заявили в госкомпании «Энергоатом».

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн КВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, шестой - в 1995 году.