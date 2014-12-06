Боевики «ЛНР» заявляют, что переходят на энергоснабжение из России

Террористическая организация "Луганская народная республика" заявляет о переходе на альтернативную энергосистему, питающуюся из России.

Как говорится в сообщении «ЛНР», создание альтернативной энергосистемы завершено. Луганск больше не зависит от ТЭС в городе Счастье.

«В случае отключения ТЭС, жители ЛНР не останутся без электроэнергии, так как энергосистема республики переведена на прямое электропитание из России», - утверждают боевики.

Читайте такжеБоевики ЛНР активизировали обстрелы сил АТО - ЛОГАКак сообщалось, Луганская ТЭС в г. Счастье находится под украинским контролем и постоянно подвергается обстрелам со стороны боевиков.