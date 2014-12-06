Боевики «ЛНР» заявляют, что переходят на энергоснабжение из России
12:31, 06 декабря 2014Энергетика
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«В случае отключения ТЭС, жители ЛНР не останутся без электроэнергии, так как энергосистема республики переведена на прямое электропитание из России», - утверждают боевики
Луганская ТЭС в г. Счастье находится под украинским контролем / Фото УНИАН
Террористическая организация "Луганская народная республика" заявляет о переходе на альтернативную энергосистему, питающуюся из России.
Как говорится в сообщении «ЛНР», создание альтернативной энергосистемы завершено. Луганск больше не зависит от ТЭС в городе Счастье.
«В случае отключения ТЭС, жители ЛНР не останутся без электроэнергии, так как энергосистема республики переведена на прямое электропитание из России», - утверждают боевики.
Читайте такжеБоевики ЛНР активизировали обстрелы сил АТО - ЛОГАКак сообщалось, Луганская ТЭС в г. Счастье находится под украинским контролем и постоянно подвергается обстрелам со стороны боевиков.
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