Эксперт объяснил, что нужно для принятия закона о «зеленых» аукционах

Существующие стимулы для развития альтернативных источников – «зеленый» тариф – себя очевидно исчерпали.

В условиях, когда за последний месяц в Верховную Раду подано 8 законопроектов о «зеленых» аукционах, нельзя рассчитывать на быстрое принятие закона и внедрения этого важного для украинской альтернативной энергетики системы ценообразования.

Об этом Новому времени заявил Андрей Леденев.

По его словам, Украина стремится снизить долю традиционной энергетики в общем объеме производства энергии. При этом существующие стимулы для развития альтернативных источников – «зеленый» тариф – себя очевидно исчерпали.

Леденев отмечает, что мировой опыт – внедрение системы аукционов, во время которых вместо единого тарифа для всех предлагают в конкурентной борьбе определить рыночную цену киловатт-часа и уровня господдержки для каждого конкретного проекта. При этом государство будет гарантированно выкупать объемы у производителей и компенсировать разницу в цене между рынком и полученным на аукционе тарифом.

Как отметил Леденев, основные различия между законопроектами – это вопросы относительно того, насколько быстро нужно отказываться от сегодняшней системы «зеленых» тарифов, каковы гарантии для уже начавшихся проектов, для каких категорий объектов аукционы станут обязательными, есть ли гарантия подключения к электросетям для победителей аукционов, а также как необходимо стимулировать локальное производство комплектующих для солнечных и ветровых станций.

По мнению эксперта, появление такого количества похожих инициатив – один из немногих примеров цивилизованного обсуждения важной проблематики без кулуарных подковерных договоренностей и без сюрпризов для участников рынка. «Единственный важный шаг, который осталось сделать – это объединиться в рабочую группу и выработать единое, понятное и прозрачное для всех видение дальнейшего развития альтернативной энергетики, а также проголосовать за эти стимулы в сессионном зале», - отметил он.

Напомним, «зеленый» тариф как стимул развития возобновляемой энергетики в Украине был утвержден на законодательном уровне еще в 2009 г. Он базировался на аналогичных финансовых инструментах поддержки возобновляемой энергетики, принятых в Европе. Многие европейские страны, достигнув значительной доли ВИЭ в энергобалансе, переходят на конкурентные правила работы на рынке - к «зеленым аукционам».

Диалог о внедрении конкурентной системы поддержки развития возобновляемой генерации в Украине стартовал в начале 2018 года. В июне в Верховной Раде Украины были зарегистрированы 8 законопроектов по переходу на аукционы (как модели стимулирования ВИЭ).