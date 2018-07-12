Готовьте кошельки: газ может подорожать на 25%

По данным Нацбанка, влияние этого повышения на показатель инфляции составит около 0,9 процентных пункта.

Национальный банк Украины ожидает повышения цен на природный газ в этом году на 25%, сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

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«Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет приблизительно на уровне 25%», - сказал Сологуб.

По его словам, влияние этого повышения на показатель инфляции составит около 0,9 процентных пункта.

Также Сологуб сообщил, что в следующем году Нацбанк ожидает повышения цен на газ еще на 15%.

«Если посмотреть на мировые цены и сравнить с ценами в Украине, то дифференциал - около 40%. По нашим ожиданиям, этот дифференциал будет урегулирован за два года», - пояснил представитель НБУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года. Таким образом, цена газа для населения останется неизменной до 1 августа.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.