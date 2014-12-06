Вагоны с российским углем пересекли границу - Минэнерго

«Стоит отметить, что это уголь, за который уже была произведена оплата, но в течение нескольких дней его поставки были заблокированы, а вагоны простаивали на границе с РФ», - отметили в ведомстве.

Кроме того, там напомнили, что 5 декабря 2014 года в 21:15 энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к сети, и на данный момент в работе находится 5 энергоблоков станции суммарной мощностью генераторов 4670 МВт.

Читайте такжеАфриканский уголь не горит на наших ТЭС, это преступление - ЯремаКак ранее сообщал УНИАН, с начала декабря государственная энергокомпания «Ценрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.