Глава "Газпрома" обещает "свести на нет" транзитный потенциал Украины

Об этом он заявил сегодня в интервью одному из российских телеканалов.

"Фактически роль Украины как транзитной страны сводится на нет", - сказал глава газовой компании, отвечая на вопрос, отказывается ли "Газпром" от украинского транзита с учетом "Северного потока" и строительства нового газопровода.

"Объемы, необходимые Украине для ее внутреннего потребления, мы обеспечим", - заверил Миллер.

Он напомнил, что разговоры о роли украинского транзита для российских поставок газа в Европу продолжаются более 10 лет.

Читайте также«Газпром» подтвердил получение предоплаты от «Нафтогаза»"В течение всех последних лет только об этом и речь. Переговоры, в конечном итоге, продолжались много лет. Вы помните, еще в 2003 году, Владимир Владимирович Путин со (Герхардом) Шредером и (Леонидом) Кучмой подписали соглашение о создании трехстороннего консорциума. Но вот прошло более 10 лет", - пояснил Миллер.

"Для себя мы, конечно же, уже просто-напросто приняли окончательное решение о создании альтернативных маршрутов: сначала "Северного потока", потом "Южного потока". Но сейчас, соответственно, принято решение о реализации нового проекта - морского газопровода из Черного моря в направлении Турции", - подытожил он.