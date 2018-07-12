Украина должна покупать газ на украинско-российской границе - Порошенко

Глава государства считает, что это должно обеспечить соответствующий уровень энергетической безопасности для Европы.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина должна покупать газ на украинско-российской границе, что должно улучшить энергетическую безопасность Европы.

Об этом глава государства заявил на брифинге по итогам участия в саммите НАТО на уровне лидеров стран Альянса.

Он отметил, что сегодня в повестке дня Альянса стоит вопрос энергетической безопасности.

"Сегодня есть абсолютна твердая позиция, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы", - подчеркнул президент.

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Он отметил, что в рамках его встреч в Брюсселе с лидерами стран - членов НАТО были проведены эффективные консультации по вопросу газопровода "Северный поток-2".

"Могу сказать, что вопрос "Северного потока-2" занял достаточно весомую часть в дискуссии с президентом Трампом, в дискуссии с президентом Дудой, в дискуссии с большим количеством руководителей, и выработана абсолютно общая позиция", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в осуществлении следующих этапов европейской интеграции после введения безвизового режима и вступления в силу Соглашения об ассоциации.

"Был определен приоритет направлений развития, где был Энергетический союз, включая энергетическую безопасность, а это не только "Северный поток-2", это - юрисдикция, это - соответствующие правила и нормы", - отметил Порошенко.

"И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, по территории которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2». По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составляли около 3 млрд долл.