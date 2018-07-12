Госгеонедр хочет рассмотреть вопрос продления 39 спецразрешений "Укргазвыдобування"

Также планируется предоставить и продлить еще 17 лицензий для 9 других компаний.

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) планирует рассмотреть вопрос продления 39 специальных разрешений на пользование недрами крупнейшей государственной компании "Укргазвыдобування".

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Об этом сообщается на сайте Госгеонедр.

Также планируется предоставить и продлить еще 17 лицензий для 9 других компаний.

"В Государственной службе геологии и недр Украины состоялось заседание Комиссии по вопросам недропользования, на котором Комиссия рекомендовала ведомству предоставить и продлить 56 разрешительных документов для более чем 10 компаний", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укргазвыдобування" остановила добычу на месторождении в Харьковской области из-за задержек с выдачей лицензии.

Компания неоднократно обращала внимание на то, что Госгеонедр пока не приняла решения по 39 спецразрешениям "Укргазвыдобування".

Справка УНИАН. По итогам 2017 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 миллиарда кубометров. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 миллиарда кубометров.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".