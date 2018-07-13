Российский политик объяснил, почему ЕС может заблокировать газопровод "Северный поток-2"

По мнению российского оппозиционера, "Северный поток-2" сегодня является для Германии инструментом борьбы с таможенными пошлинами, которые США хотят выставить для того, чтобы уравнять конкуренцию европейских и американских товаров на европейском и американском рынках.

Страны Евросоюза могут заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", если примут радикальную позицию США.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает «Апостроф».

Отмечается, что если европейские страны решат поддержать кардинальные заявления президента США Дональда Трампа, то "здравомыслие возобладает" и российский газопровод может быть заблокирован.

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«Германия ближе к Соединенным Штатам, потому что во многом в значительно большей степени зависит от США, чем от России. И последняя дискуссия по поводу таможенных тарифов на металлы (алюминий, сталь) очень их волнует. У немцев значительно больший объем торговли с Соединенными Штатами, и рынок с ними надежнее. Поэтому, выбирая между Россией и США, Германия не хочет потерять рынки в США», – отметил политик.

Он предполагает, что "Северный поток-2" сегодня является для Германии инструментом борьбы с теми же таможенными пошлинами, которые США хотят выставить для того, чтобы уравнять конкуренцию европейских и американских товаров на европейском и американском рынке.

"Украине это будет очень выгодно. Это не какие-то разговоры о привилегиях, которые тоже нужны, а серьезные и более взрослые разговоры с европейцами об их интересах, об опасностях, с которыми в ЕС не считались до настоящего времени", - подчеркнул Боровой.

"А "Северный поток-2" – это инструмент в руках Кремля для ведения гибридной войны. И надо как-то начинать думать, чтобы не давать его в руки Путину", - добавил оппозиционер.