Российский политик объяснил, почему ЕС может заблокировать газопровод "Северный поток-2"

10:39, 13 июля 2018
Энергетика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает «Апостроф».

Отмечается, что если европейские страны решат поддержать кардинальные заявления президента США Дональда Трампа, то "здравомыслие возобладает" и российский газопровод может быть заблокирован.

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«Германия ближе к Соединенным Штатам, потому что во многом в значительно большей степени зависит от США, чем от России. И последняя дискуссия по поводу таможенных тарифов на металлы (алюминий, сталь) очень их волнует. У немцев значительно больший объем торговли с Соединенными Штатами, и рынок с ними надежнее. Поэтому, выбирая между Россией и США, Германия не хочет потерять рынки в США», – отметил политик.

Он предполагает, что "Северный поток-2" сегодня является для Германии инструментом борьбы с теми же таможенными пошлинами, которые США хотят выставить для того, чтобы уравнять конкуренцию европейских и американских товаров на европейском и американском рынке.

"Украине это будет очень выгодно. Это не какие-то разговоры о привилегиях, которые тоже нужны, а серьезные и более взрослые разговоры с европейцами об их интересах, об опасностях, с которыми в ЕС не считались до настоящего времени", - подчеркнул Боровой.

"А "Северный поток-2" – это инструмент в руках Кремля для ведения гибридной войны. И надо как-то начинать думать, чтобы не давать его в руки Путину", - добавил оппозиционер.

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Теги: #США#Северный поток-2