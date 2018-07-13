Премьер хочет обсудить с депутатами цену на газ

В ходе консультации Гройсман планирует обсудить несколько сценариев, на которые правительство может пойти.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что хочет провести консультации с лидерами парламентских фракций относительно цены на газ, где он планирует обсудить несколько сценариев, на которые правительство может пойти.

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Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

"Я ответственно заявляю, что я не хочу повышать цены на газ, я не хочу этого делать. Это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и бедности для украинских граждан. И поэтому, мы сейчас так четко стоим на этих позициях. Я буду просить консультации с лидерами фракций по этому вопросу, и буду там просто показывать два, три сценария, на которые мы можем пойти", - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что если Украина не сможет обслуживать свои внешние долги, то страна столкнется с большими экономическими проблемами, которые почувствует каждый украинец.

"Но я не допускаю таких сценариев. Я допускаю экономический рост, стабильность цен, замедление инфляции, возобновление кредитования, увеличение инвестиций, успешную конкурентную приватизацию. Вот стратегия, которая даст возможность создавать новые рабочие места, создавать новый украинский продукт, выходить на новые рынки и обеспечивать украинцев достойной зарплатой и, как следствие, достойной пенсией", - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля. Документ предусматривает продление специальных обязательств национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

30 мая Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года. Таким образом, цена газа для населения останется неизменной до 1 августа.

Цена на газ для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов более постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.