По его словам, даже при установленном на 2018 год тарифе 54 коп/кВт-ч дефицит Энергоатома составляет 13,9 млрд гривен.

Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании ”Энергоатом” Юрий Недашковский заявляет, что прошлый состав Национальной комиссии, осуществляющей регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг загнал компанию в искусственные убытки.

Об этом он сказал во время комитетских слушаний в Верховной Раде на тему ”Ядерная энергетика Украины - вызовы и перспективы”.

”НКРЭКУ прошлого состава начало практиковать выборочный подход, применяя для тепловой генерации индикатив, а для атомной - ”затраты+”. В прошлом году мы прогнозировали (тариф на отпуск электроэнергии АЭС - УНИАН) 72 коп/кВт-ч, получили 47 коп/кВт-ч. Компания разработала и утвердила финансовый план, согласованный со всеми Министерствами, ведомствами и КМУ, но уже после утверждения Финплана в конце года НКРЭКУ сняло еще 3,3 млрд гривен, чем загнало компанию в искусственные убытки”, - сообщил Недашковский.

По его словам, даже при установленном на 2018 год тарифе 54 коп/кВт-ч дефицит Энергоатома составляет 13,9 млрд гривен.

”Сегодня, Европейский банк реконструкции и развития не позволяет делать выборку более 71 млн долларов из привлеченного с фондового рынка США кредита в размере 250 млн долларов на строительство ЦХОЯТ (Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива - УНИАН) именно из-за неудовлетворительного уровня тарифа на электроэнергию производимую на АЕС. Парадокс ситуации заключается в том, что мы получили средства, но не можем их использовать”, - отметил президент ”Энергоатома”.

Недашковский добавил, что прошлый состав НКРЭКП использовал также также крайне циничный подход в определении целевых и нецелевых расходов Энергоатома.

По его словам, регулятор безосновательно, без учета утвержденных на всех уровнях (в том числе и Госатомрегулирования) программ и мероприятий по текущей эксплуатации и развитию, без привязки к финплану определяет куда и на что Энергоатом должен тратить средства. При этом, при дефицитном бюджете оператор АЭС не может установить приоритетом текущую эксплуатацию, по программам которой установлено практически нулевое финансирование, и, соответственно не может перебросить деньги с другой статьи – за это на компанию накладываются миллиардные штрафы. «Фактически, НКРЭКП дважды снимает средства с тарифа Энергоатома. И таким способом получает ресурс для пополнения ”Роттердам+”, - сказал президент Энергоатома.

Эти дефициты, по словам Недашковского, вынуждают ”Энергоатом” наращивать кредитные обязательства, обслуживание которых также не включается в тариф.

«В результате, тепловая генерация и банковский сектор, который ее обслуживает, в выигрыше за счет ”Энергоатома”: частный бизнес зарабатывает на государственных активах”, - сказал Недашковский.

По его мнению, решение данного вопроса не должно привести к повышению тарифа на электроэнергию для потребителей, а заключается в перераспределении средств между генерациями.

”Средняя оптово-рыночная цена в 2017 году по сравнению с 2016 годом не поднималась за счет того, что 20 млрд грн сняли с ”Энергоатома” и ”Укргидроэнерго” и перекинули на ДТЭК и теплоэлектроцентрали. Не нужно поднимать (тариф - УНИАН), верните эти 20 млрд грн и всё будет хорошо... Всё решалось на пальцах, а не сложными расчетами. Отсюда 20 убрали, туда добавили”, - сказал Недашковский.

Также он добавил, что ”Энергоатом” выполнил расчеты, которые показали, что в период с 2006 года по 2017 год, компания из-за низкого тарифа недополучила 5,5 млрд долларов, которые могли быть потрачены на модернизацию и повышение безопасности действующих энергоблоков, и достройку энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2017 году получил 1,3 млрд грн убытка, тогда как 2016 год предприятие завершило с чистой прибылью 232,8 млн грн.

В конце декабря прошлого года НКРЭКУ утвердила тариф на произведенную на АЭС электроэнергию на 2018 год на уровне 54,03 коп. за кВт-ч, тогда как компания подавала свои расчеты со ставкой 83,8 коп. за кВт-ч. При этом нынешний тариф для ТЭС уже превысил 2 грн за кВт-год.

В середине марта глава «Энергоатома» Юрий Недашковский заявил, что текущий тариф компании на отпуск электроэнергии не покрывает ее минимальные потребности, в частности, на закупку ядерного топлива в текущем году не хватает 1,436 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе