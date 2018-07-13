"Для предотвращения экономической катастрофы": премьер о вынужденном повышении цены на газ

Премьер намерен провести консультации с лидерами фракций по поводу возможных сценариев урегулирования вопроса о цене на газ.

Повышение цен на газ для населения может стать вынужденным шагом для предотвращения экономической катастрофы и нищеты, вызванной проблемами с обслуживанием внешних долгов Украины.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде.

"Я ответственно вам заявляю - я не хочу повышать цены на газ. Я не хочу этого делать. Это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты украинских граждан. И поэтому, сейчас мы четко стоим на этих позициях... Я буду просить консультаций с лидерами фракций по этому вопросу, и буду показывать два сценария, три сценария, по которым мы можем пойти", - сказал он.

По словам премьера, отсутствие поддержки международных партнеров, которые выступают за рыночный механизм ценообразования и установление единой стоимости газа, может привести к серьезным проблемам с выплатой внешнего долга, и в итоге - к нищете граждан.

"С одной стороны, что касается моей деятельности как премьер-министра и деятельности предыдущего правительства Арсения Яценюка, мы все сделали все для того, чтобы стабилизировать ситуацию и начать рост. Уже сейчас замедляется инфляция, более стабильными остаются цены. В следующем году ситуация будет еще лучше. Но если мы не сможем обслуживать внешние долги - у нас будут огромные, огромные проблемы, которые почувствуют не олигархи, а, как всегда, почувствует обычный украинский гражданин. Но я не допускаю такой сценарий", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в четверг на пресс-конференции в УНИАН, ключевые бизнес-ассоциации страны – Американская торговая палата, Европейской Бизнес Ассоциации, Союза украинских предпринимателей и Независимой ассоциации банков Украины - призывают власти и Международный валютный фонд разблокировать выделение 1,9 млрд долл. кредитного транша до 20 июля, поскольку дальнейшее затягивание процесса может привести к дефолту Украины, масштабной девальвации гривни и массовой безработице.

В частности, ассоциации призывали парламент внести правки в закон об антикоррупционном суде, а правительство выполнить ранее взятые обязательства по установлению рыночных цен на газ, а также сократить дефицит госбюджета.

Ассоциации констатировали, что экономическая нестабильность и виток девальвации могут стать угрозой не только материальному благосостоянию граждан, но и национальной безопасности в условиях военной агрессии России.

Вместе с тем глава Нацбанка Смолий ранее заявлял, что Украина способна пережить пик выплат по внешнему долгу и без сотрудничества с МВФ.