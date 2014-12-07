Украина уже в понедельник начнет отбирать из трубы проплаченный России газ
20:54, 07 декабря 2014Энергетика
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Украина уже завтра, 8 декабря, начнет отбирать из трубы газ, за который в пятницу заплатила России.
REUTERS
Об этом в эфире программы ТСН.Тиждень рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
«Нафтогаз Украины» заявил в пятницу, что перечислил «Газпрому» около 378 млн долл за 1 миллиард кубометров голубого топлива.
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Он пояснил, что Украина ежедневно использует более 200 миллионов кубометров газа, из них 35 миллиардов добывается в Украине, 120 - из газохранилищ, а остальное закупается.
Ранее глава российского газового холдинга Алексей Миллер заявил, что "Газпром" может начать поставки газа Украине в течение 48 часов после получения первого транша.
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