В Европарламенте представили энергомост «Украина – ЕС» и проект достройки ХАЭС

Глава Комитета ВР по вопросам ТЭК Александр Домбровский и президент Энергоатома Юрий Недашковский представили в Европарламенте энергомост «Украина - ЕС» и проект достройки ХАЭС.

Проект «Северный поток 2» приведет к изоляции стран Центральной Европы и оставит их в плоскости российской газовой монополии. С другой стороны, Украина призывает, чтобы процесс синхронизации стран Балтии был проанализирован в целом для региона Центральной Европы, включая Украину. Латвия, Литва и Эстония, как и Украина, остаются частью энергетической системы, связанной с Россией.

«Вы не можете развивать промышленность, создавать новые рабочие места и строить экономическую систему страны, если это сопровождается постоянным фактором риска, который представляет собой политика гибридной войны со стороны России», ‒ сказал глава Комитета по энергетике украинского парламента Александр Домбровский. «Не изолируйте Украину от европейского энергетического рынка» ‒ обратилась украинская делегация к членам Европейского парламента по случаю Дня энергетики Украины в Брюсселе.

Во вторник, 10 июля, в Европейском парламенте был представлен доклад о состоянии реформ в энергетическом секторе Украины. Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Александр Домбровский представил состояние реализации законодательства Европейского Союза в правовой системе Украины и стратегические направления реформирования энергетического сектора.

«Украинский энергетический сектор имеет наибольший энергетический потенциал в Центральной Европе ‒ это 55,4 тыс. МВт установленной мощности. Крупнейшая европейская электростанция находится в Украине. Почти 56 % производства энергии в Украине происходит за счет ядерной энергетики. Украина также может хранить около 31 млрд куб. м газа. Украина обращается с призывом начать совместную работу по созданию энергетического хаба в Центральной Европе», ‒ подчеркнул в своем выступлении Александр Домбровский. Он продолжил: «Энергетический сектор Украины играет центральную роль в энергетической безопасности Центральной Европы и в сотрудничестве с Польшей и странами Балтии, мы можем построить энергетический хаб, который будет противовесом диктату российской энергетической монополии».

Вот почему Украина в течение трех лет осуществляет программу полной синхронизации. Первым этапом этого процесса будет проект «Энергетический мост «Украина ‒ Европейский Союз». «Суть проекта заключается в том, что между Польшей и Украиной находится линия 750 кВ. Трансграничная линия, которая не работает уже в течение 24 лет. Эксплуатация этой линии была остановлена, когда

Польша синхронизировала свою систему с Европейским Союзом, а Украина оставалась в российской системе. Линия 750 кВ (Хмельницкая АЭС - Жешув) является энергетическим активом стоимостного и стратегического значения для энергетической безопасности региона Центральной Европы. Сегодня линия электропередачи 750 кВ является символом изоляции Украины в доступе к энергетическому рынку Европейского Союза. Давайте изменим это положение вещей и сделаем эту линию символом энергетического сотрудничества, в котором Украина призывает уже несколько лет», ‒ призвал Александр Домбровский. Он заявил, что этим летом будет объявлен тендер на реализацию проекта «Энергетический мост «Украина ‒ Европейский Союз» на основе государственно-частного партнерства. «Мы приглашаем инвесторов к реализации проекта, энергетический сектор Украины является привлекательной инвестиционной сферой», ‒ подчеркнул он.

В свою очередь, президент Энергоатома Юрий Недашковский, рассказывая о технических и экономических деталях проекта, отметил: «Используя экспортное электрическое соединение Польши, финансируемой за счет ЕС, и гибридную электрическую систему Литвы, Россия имеет все шансы, начиная с 2019 года, стать ключевым игроком в регионе. Своевременная реализация пилотного проекта «Энергетический мост «Украина ‒ ЕС» ‒ единственная возможность Евросоюза противостоять амбициозным планам РФ и дать возможность Украине использовать свой энергетический потенциал».

«Украина ‒ первая страна, пережившая то, что означает гибридная война, в том числе и в энергетическом секторе. Этот опыт является мучительным уроком для всех членов европейского сообщества. Опыт, из которого мы должны получать знания и формулировать направления европейской энергетической политики. «Северный поток 2» не может привести к изоляции Украины и Польши. Это проект против идеи энергетической солидарности, которая является основой европейской политики энергетической безопасности», ‒ резюмировал польский европейский депутат Михаил Бони.

Во встрече в Европейском парламенте приняли участие депутаты Европарламента и представители энергетического сектора, эксперты отрасли, а также представители Европейской комиссии и Европейской ассоциации операторов энергетических систем.