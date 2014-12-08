Обвал на рынке нефти продолжился на фоне прогноза банка Morgan Stanley

На мировых торгах в понедельник, 8 декабря, цены на нефть снижаются, после того как банк Morgan Stanley снизил прогноз цен на Brent, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,87 до $68,20 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,78 до $65,06.

Читайте такжеНа Нью-Йоркской бирже заключают спекулятивные контракты на поставку нефти по $35-40 - Financial TimesMorgan Stanley снизил прогноз среднегодовой цены Brent до $70 с $98 за баррель на 2015 год и до $88 со $102 на 2016 год. В худшем случае, по мнению аналитиков банка, европейский эталон может подешеветь до $43 во втором квартале будущего года.

"Без вмешательства ОПЕК рынки рискуют потерять баланс спроса и предложения, пик избыточного предложения может прийтись на второй квартал 2015 года", - говорится в отчете банка.

Через неделю после того, как ОПЕК решила не снижать производство нефти, крупнейший экспортер картеля - Саудовская Аравия - снизил цены для клиентов в Азии и США.

Данные о внешней торговле Китая оказались ниже прогнозов: экспорт в ноябре вырос на 4,7%, а импорт снизился на 6,7%. Импорт нефти повысился на 9% по сравнению с октябрем до 6,18 миллиона баррелей в сутки.