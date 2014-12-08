«Газпром» не спешит исполнять решение о закрытии проекта «Южный поток»

Итальянская Saipem (на 43% принадлежит Eni) сообщила в пятницу, 5 декабря, что получила уведомление о приостановке работ на морском участке газопровода «Южный поток», пишут "Ведомости".

Компания является генподрядчиком по строительству первой ветки трубы. Оценить экономический ущерб пока невозможно, так как срок приостановки и окончательное решение о проекте неизвестны, говорится в сообщении. Представитель консорциума South Stream Transport B.V., который реализует морской участок «Южного потока», говорит, что компания приостановила работы трубоукладочного судна Castoro Sei, которое используется по контракту с Saipem. Правда, это судно к прокладке трубопровода до сих пор и не приступало, а лишь готовилось к началу стройки. Других изменений в проекте не произошло. «Пока мы можем подтвердить только приостановку работы судна Castoro Sei», — сказал представитель консорциума.

Читайте такжеВ Еврокомиссии считают действия России по "Южному потоку" откровенным шантажом БолгарииКонтракт Saipem стоил 2 млрд евро. Еще на 400 млн евро компания заключила контракты с субподрядчиками, пишут в обзоре аналитики Credit Suisse. По их оценке, если контракта на «Южный поток» все-таки не будет, выручка Saipem в 2015 г. сократится на 15%, EBIT на 20%, а чистая прибыль на треть.

При этом представитель South Stream Transport подчеркнул, что у консорциума четыре акционера и только они могут принять решение о внесении изменений в план проекта или его возможной отмене. У «Газпрома» в консорциуме 50%, у итальянской Eni — 20%, у французской EdF и немецкой Wintershall — по 15%. Представители Eni и EdF не ответили на запросы. Представитель Wintershall сообщил, что акционеры South Stream Transport были заранее уведомлены о приостановке работы судна. От других комментариев он отказался до проведения консультаций с европейскими и российскими партнерами по консорциуму.

Президент России Владимир Путин неделю назад заявил в Анкаре, что Россия не может строить «Южный поток», так как Болгария, где труба должна выйти на сушу, под давлением ЕС не дает разрешения на строительство. А предправления «Газпрома» Алексей Миллер объявил проект закрытым. Вместо строительства газопровода мощностью 63 млрд куб. м через Болгарию планируется проложить трубу такой же мощности через Турцию до границы с Грецией, где может быть создан газовый хаб, объявил Миллер. Инфраструктура, построенная для «Южного потока», в частности расширение «Южного коридора» (сухопутной части проекта на территории России) пригодится для строительства новой трубы в Турцию, рассказал Миллер в эфире «Вестей в субботу».

Читайте также«Южный поток» в Турцию утекВ четверг министр энергетики России Александр Новак сказал, что решение о закрытии проекта окончательное. В субботу это подтвердил и Миллер: «Вопрос абсолютно точно закрыт». «Решение об остановке “Южного потока” — это начало конца нашей модели работы на рынке, когда мы ориентировались на поставки конечному потребителю на европейском рынке», — заявил Миллер. Инвестиции «Газпрома» в проект составили около $4,7 млрд.