Тарифы или жизнь: журналисты рассказали о выживании украинцев во времена коммунального апокалипсиса (видео)

Обычных украинцев за долги за коммунальные услуги, будто в страшных снах, выселяют из квартир. А на платежку люди ждут, как на повестку из военкомата.

Дом певицы Русланы – пример экологического дома с солнечными батареями. Таким образом, Руслана смогла снять с себя «коммунальную удавку». Певица ведет войну со старой олигархической энергосистемой.

Об этом говорится в сюжете "Украинских сенсаций".

Но коммунальный апокалипсис для большинства украинцев не завершается!

Почему счета за коммуналку становятся дорогими даже для звезд? Рассказываем об очередном скачке тарифов и чем это закончится для обычных людей, которые уже задолжали 36 млрд грн?

Обычных украинцев за долги за коммунальные услуги, будто в страшных снах, выселяют из квартир. А на платежку люди ждут, как на повестку из военкомата.

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Все старые махинации НКРЭКП действуют не первый год и, похоже, их не собираются прекращать. По крайней мере, до выборов так точно. Цены будут расти и дальше. В этот раз растет цена на газ в обмен на следующий транш МВФ.

Похоже такая украинская судьба. Всю независимость заботиться тем, как по капле жизнь становится все дороже и дороже. Становится понятно, что только от жадности реформаторов зависит то, на сколько украинцев «нагреют» в следующий раз.