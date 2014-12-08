Компания ВР заморозит ряд проектов из-за низкой цены на нефть

Нефтяная компания ВР может заморозить реализацию ряда проектов из-за низкой цены на нефть. Об этом в интервью газете The Sunday Times рассказал финансовый директор компании Брайан Гилвари, передает ТАСС.

По его словам, низкие цены на нефть не влияют на долгосрочные планы компании, но "некоторые проекты могут быть отложены или отменены". Вместе с тем, у компании "есть запас гибкости" на случай, если цена на нефть зафиксируется на уровне 60-70 долларов за баррель.

Читайте такжеНа Нью-Йоркской бирже заключают спекулятивные контракты на поставку нефти по $35-40 - Financial TimesКроме того, Гилвари сообщил, что компания намерена провести сокращение рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, на мировых торгах в понедельник, 8 декабря, цены на нефть снижаются, после того как банк Morgan Stanley снизил прогноз цен на Brent. Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,87 до $68,20 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,78 до $65,06. Нынешняя цена Brent - самый низкий показатель с октября 2009 года.

BP (British Petroleum) - британская нефтегазовая компания, вторая по величине публично торгующаяся нефтегазовая компания в мире. 5% акций компании с 2011 года находятся в собственности "Роснефти".