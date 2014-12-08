Украина за неделю сократила запасы газа в подземных хранилищах на 6%

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 29 ноября по 6 декабря сократились на 6%, или на 859 млн кубометров, - до 13,262 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Читайте такжеУкраина уже в понедельник начнет отбирать из трубы проплаченный России газ С начала отопительного сезона запасы газа в хранилищах сократились более чем на 3,5 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ.

5 декабря НАК «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 378 млн долл. предоплаты за 1 млрд кубометров природного газа. Как ожидается, в течение 48 часов «Газпром» должен возобновить поставки газа в Украину после полугодового перерыва.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.