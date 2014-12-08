На Закарпатье произошла разгерметизация газопровода

Разгерметизация газопровода ”Братство” произошла вблизи села Репинное (в районе горы Верхний Дил) Межгорского района Закарпатской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла сегодня, 8 декабря, в 03.55 на участке магистрального газопровода (диаметр 1420 мм, давление 55 атм) сообщением «Долина-Ужгород-Граница».

По данным ГСЧС, утечка газа прекращена путем перекрытия двух задвижек.

Читайте такжеРоссия собралась строить новые газопроводы в обход Украины, эксперты указывают на угрозы этой затеиПричина и место разгерметизации устанавливаются. К аварийно-восстановительным работам привлечена бригада Закарпатского линейного производственного управления магистральных газопроводов г. Свалява.

На месте происшествия оперативная группа Управления ГСЧС в Закарпатской области.