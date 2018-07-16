В "Нафтогазе" рассказали, что предложат "Газпрому" на переговорах по транзиту газа

НАК "Нафтогаз Украины" выйдет на трехсторонние переговоры с Россие при участии Европейского Союза с предложением обеспечивать транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.

НАК Нафтогаз Украины планирует предложить российскому монополисту ПАО Газпром транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире радио Новое время, предает "Лига.Бизнес".

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Предложение планируется сделать на трехсторонних переговорах по транзиту газа с РФ при участии Европейского Союза, которое состоится 17 июля в Берлине.

"Мы едем с главным нашим предложением – это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы будем настаивать, чтобы Газпром работал и в Украине по тем же правилам, по которым Газпром работает и в Европе", - сказал Витренко.

Он уточнил, требование касается тарифов на транзит газа, бронирования мощностей, и обмена данными. "Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас", - добавил коммерческий директор.

Такой подход, как заявил Витренко, позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны якобы являются необоснованными.

Предполагается, что украинскую сторону на переговорах будут представлять министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев. Российскую делегацию возглавят министр энергетики РФ Александр Новак и представители Газпрома.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании-оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время, менеджмент Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

Также «Нафтогаз» привлек в качестве менеджера проекта по анбандлингу польское подразделение компании PwC.

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В «Нафтогазе считают, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

При этом Стокгольмский арбитраж оставил «Нафтогаз Украины» в качестве контрагента российского газового монополиста «Газпром» в контракте на транзит российского газа.

Вопрос передачи транзитного контракта к новому оператору был важен для проведения реформы разделения «Нафтогаза» и создания нового независимого оператора газотранспортной системы.