Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии

Основным покупателем украинской электроэнергии продолжает оставаться Венгрия.

Украина в январе-июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократила экспорт электроэнергии в страны ЕС и Молдову на 0,9% - до 3,14 миллиарда кВт-ч.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, 61,2% (или 1,9 миллиарда кВт-ч) электроэнергии было поставлено в Венгрию, 23,1% (723,3 миллиона кВт-ч) – в Польшу, 12,9% (404 миллиона кВт-ч) – в Молдову, 2,5% (78 миллиона кВт-ч) – в Словакию и 0,3% (11,3 миллиона кВт-ч) – в Румынию.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 28,6% - до 5,166 миллиарда кВт-ч. При этом выручка за поставки электроэнергии за отчетный период выросла на 55% - до 236 миллионов долларов.