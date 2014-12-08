Цена нефти Brent уже опустилась ниже 68 долларов за баррель

Стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE 8 декабря опустилась ниже 68 долларов за баррель - январский фьючерсный контракт, по состоянию на 12:45 мск, подешевел на 2%, до 67,55 доллара за баррель, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеОбвал на рынке нефти продолжился на фоне прогноза банка Morgan StanleyЦена барреля смеси Brent в 63,7 доллара является пороговой в нынешнем цикле, считают аналитики британского банка Barclays.

"Уровень в 63,70 доллара является сейчас, по нашему мнению, границей сопротивления. Если он будет пробит, то следует ожидать периода дальнейшего падения нефтяных цен", - говорится в докладе банка.

В начале декабря аналитики Barclays отмечали, что рынку необходимо пройти период адаптации, пока спрос и предложение не уравновесят друг друга. Банк понизил прогноз по ценам на Brent со 103 долларов до 99 долларов на 2014 год и с 93 долларов до 72 долларов на следующий год. Для WTI новые оценки составляют 92 доллара в 2014 году и 66 долларов в 2015 году.

В свою очередь, крупнейший банк Европы - швейцарский UBS дал сегодня свою оценку средней цены барреля нефти на 2015 годы - немногим выше 70 долларов.