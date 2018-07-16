Газпромбанк продает долю в чешской Škoda JS a.s, которая может получить контракт на достройку блоков Хмельницкой АЕС

Напомним, Газпромбанк владеет приблизительно 85% акций OМЗ, которому, в свою очередь, принадлежит 100% акций Skoda JS.

Попавший под санкции правительства США Газпромбанк намерен продать часть или все свои косвенные доли в чешском предприятии Škoda JS a.s. S, которое является поставщиком ядерного оборудования.

Об этом пишет обозреватель Nuclear Intelligence Weekly Гари Пич, ссылаясь сразу на два источника.

Оба источника сообщили, что Газпромбанк ведет переговоры с французскими заинтересованными сторонами о приобретении части или всего пакета акций ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы, группа Уралмаш – Ижора).

Напомним, Газпромбанк владеет приблизительно 85% акций OМЗ, которому, в свою очередь, принадлежит 100% акций Skoda JS. В соответствии с так называемым «50-процентным правилом», применяемым Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США по попавшей под акции собственности, Газпромбанк должен будет отказаться от не менее 35% ОМЗ, чтобы снять санкции с Skoda JS или, что более вероятно, по мнению рижского обозревателя Nuclear Intelligence Weekly, ОМЗ должен будет продать контрольный пакет акций Skoda.

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Обнародованную еще весной информацию подтверждает тот факт, что в июле компания Škoda JS a.s. заключила с французской компанией Framatome контракт на производство и поставку двух комплектов внутрикорпусных устройств корпуса реактора EPR мощностью 1600 МВт, предназначенных для АЭС Hinkley Point C в графстве Сомерсет, Великобритания. Комплект поставки включает, в частности: корзину активной зоны, тяжелый рефлектор и верхнее внутрикорпусное устройство (аналог верхнего блока реактора ВВЭР-1000). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Напомним, в начале июля правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил ТЭО достройки двух блоков ХАЭС. Стоимость достройки составляет 72,44 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года). Согласно ТЭО, после денонсирования договора о достройке данных энергоблоков с Россией единственным вариантом, обеспечивающим достройку в наиболее короткие сроки при минимизации затрат, является применение реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) производства компании Skoda JS (Чехия).

Общая стоимость достройки двух энергоблоков – 72,437 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года), в том числе стоимость оборудования – 46,3 млрд грн. Сроки строительства – 84 месяца от начала работ, а предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 – 2025 год. Общее состояние строительной части на момент прекращения работ энергоблока №3 – 75%, энергоблока №4 – 28%.