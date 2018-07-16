В "Нафтогазе" рассказали о возможной судьбе арестованных активов "Газпрома"

Арестованные активы "Газпрома" в Европе могут быть распроданы на аукционах в рамках взыскания с российской компании долга в 2,6 миллиарда долларов.

Арестованные активы "Газпрома" в Европе могут быть распроданы на аукционах с целью взыскания с российской компании долга в 2,6 миллиарда долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в Twitter со ссылкой на слова коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

"Если "Газпром" не заплатит, тогда, соответственно, их активы, которые арестовывают по всей Европе, будут реализовываться на аукционах, и мы должны получать деньги от реализации этих активов на аукционах", - цитирует Витренко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В середине июня "Газпром" заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории страны в споре о контракте на транзит газа. Сейчас "Нафтогаз" оспаривает данное решение суда.