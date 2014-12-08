В Кабмине обещают решить проблему нехватки энергоносителей в течение недели

Об этом заявил на заседании согласительного совета министр культуры Вячеслав Кириленко, ссылаясь на слова министра энергетики Владимира Демчишина, сообщает Украинская правда.

По его словам, в понедельник утром в Кабмине состоялось совещание, на котором Демчишин пообещал решить эту проблему.

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"Безусловно, в Украине существует дефицит энергоносителей, и эта информация является открытой. В то же время, сегодня на утреннем заседании правительства министр энергетики просил сообщить, что до следующего понедельника проблемы будут решены", - сказал он.

Кириленко также добавил, что в правительстве не планируют закупать уголь у самопровозглашенных псевдореспублік "ДНР" и "ЛНР".

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин продлил на месяц действие чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.