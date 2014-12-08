"Газпром" не начал поставки газа в Украину, ссылаясь на отсутствие заявки от "Нафтогаза"

Об этом УНИАН сказал официальный представитель российского газового гиганта «Газпром» Сергей Куприянов.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, начал ли «Газпром» поставки в Украину по ранее осуществленной предоплате, Куприянов сказал: «Нет, пока не просите, от НАК «Нафтогаз» нет соответствующей заявки».

Как сообщал УНИАН, вечером 5 декабря ”Нафтогаз Украины” заявил о перечислении российскому ”Газпрому” 378 млн долл. в качестве предоплаты за поставку 1 млрд куб. м газа.

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Ранее Украина заявляла, что может ограничиться закупками до 1,5 млрд куб. м российского газа в 2014 году и до 1 млрд куб. м в первом квартале 2015 года, однако конкретные объемы будут определяться в зависимости от погодных условий и объемов закупки газа по реверсу.

Согласно брюссельским договорам, до конца текущего года цена российского газа для Украины составляет 378 долларов за 1 тыс. куб. м, а в первом квартале следующего года - 368 долларов за 1 тыс. куб. м. ”Нафтогаз Украины” будет покупать его по предоплате.

Условием покупки газа в первом квартале 2015 года является погашение до конца 2014 года 1,65 млрд долларов долга за предыдущие поставки.

Позже, 6 декабря, в российском «Газпроме» подтвердили получение предоплаты в размере 378 млн долларов от госкомпании «Нафтогаз Украины» за поставку 1 млрд кубометров газ.

После этого официальный представитель «Газпрома» Сергей Куриянов сказал, что российский «Газпром» возобновит поставки газа в Украину максимум через 48 часов.

Он подчеркнул, что никаких технических сложностей в возобновлении поставок газа в Украину нет, и самый поздний строк возобновления поставок в ближайший понедельник.