Кабмин до середины августа решит, как распределить прибыль "Нафтогаза"

"Нафтогаз Украины" должен перечислить в государственный бюджет 11,8 миллиарда гривень дивидендов по итогам деятельности за 2017 год.

Кабинет министров Украины до середины августа примет решение о распределении 17,7 милолиарда гривень чистой прибыли Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" за 2017 год.

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Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

"45% чистой прибыли в размере 17 698 568,4 тысячи гривень – оставить нераспределенными до принятия отдельного решения Кабинета министров Украины до 14 августа 2018 года", – говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" по состоянию на 21 июня перечислил в государственный бюджет 68%, или 8 миллиардов гривень, из 11,8 миллиарда гривень дивидендов по итогам деятельности за 2017 год.

"Нафтогаз Украины" в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.