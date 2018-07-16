У Меркель считают, что "Северный поток-2" не должен угрожать транзитному статусу Украины

Газопровод "Северный поток-2" является экономическим проектом и не должен угрожать статусу Украины, как транзитного государства, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Строительство газопровода "Северный поток-2" не должно угрожать статусу Украины, как транзитного государства.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта (Steffen Seibert).

Он отметил, что новый газопровод является "прежде всего экономическим проектом", который имеет политический компонент, поскольку влияет на роль Украины. Германия вместе с другими странами Евросоюза сделают все, чтобы "Северный поток-2" не нанес значительного ущерба Украине, отметил Зайберт.

"Украина и в дальнейшем должна оставаться страной транзита российского газа", - добавил он.

Напомним, работы по сооружению газопровода "Северный поток-2" в Германии начались в мае 2018 года. Соглашения о финансировании проекта подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он соединит российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства газопровода и беспокоится из-за возможной потери статуса транзитного государства. Также противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии. Критики газопровода есть и в Германии, однако федеральное правительство в основном поддерживает реализацию проекта, отмечая, что он является частной инициативой.