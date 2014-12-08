Южно-Украинская АЭС отключила третий энергоблок на ремонт

Южно-Украинская атомная электростанция согласно плану отключила от энергосистемы страны третий энергоблок для проведения среднего планового ремонта, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Блок, как сообщается, был отключен в ночь на 8 декабря. «Первый и второй блоки станции работают без замечаний, радиационный фон на промышленной площадке АЭС находится на уровне естественных фоновых значений и составляет 11 мкР/час», - сообщили в Минэнергоугля.

Как сообщал УНИАН, Южно-Украинская атомная электростанция планировала отключить от энергосети страны третий блок для выполнения планово-предупредительного ремонта продолжительностью 119 суток.

Читайте такжеЗапорожская АЭС после ремонта запустила третий энергоблокЮжно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).