Путин заверил Трампа в готовности сохранить и продолжить транзит газа через Украину

Путин заявил, что этот вопрос зависит от урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.

Президент России Владимир Путин заверил президента США Дональда Трампа в готовности сохранить транзит газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2» и продлить транзитный контракт после 2019 года в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с Трампом.

«Господин президент (Трамп) высказывал озабоченности в связи с исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде»,- сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский газовый монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

В конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также российская компания должна поставить в Украину в 2018-2019 годах 10 млрд куб. м газа по ценам, равным стоимости газа на газовых хабах в Германии.

«Газпром» не стал выполнять свои обязательства, что привело к газовому кризису 2-3 марта (временному дефициту газа в украинской ГТС), который удалось преодолеть благодаря сокращению потребления и увеличению импорта газа из стран ЕС.

12 марта Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что «Газпром» должен уважать свои обязательства по поставкам газа в Украину