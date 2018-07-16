Трамп пообещал Путину конкуренцию в поставках энергоресурсов в Европу

Президент США считает комплиментом свои слова о том, что президент РФ является соперником.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что США и Россия будут конкурировать в поставках в Европу энергоресурсов.

Об этом президент США сказал в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия) на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома.

В частности, Трампа попросили уточнить его позицию по строительству Россией газопровода "Северный поток-2".

Трамп напомнил, что считает Путина соперником.

"На самом деле, я назвал его соперником, и хорошим соперником, какой он есть. И я считаю, что слово соперник - это комплимент", - сказал Трамп.

"Я думаю, что мы будем конкурировать, когда вы говорите о трубопроводе ("Северный поток-2" - УНИАН). Я не думаю, что это обязательно соответствует лучшим интересам Германии, или не отвечает, но было решение, которое они приняли", - сказал Трамп.

Он отметил, что поскольку США вышли в лидеры в мире по добыче нефти и газа, страна готова конкурировать с РФ, продавая в Европу сжиженный газ, в том числе, учитывая построение газопровода "Северный поток-2".

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Как сообщал УНИАН, 12 июля Трамп заявил, что считает Путина соперником, но не врагом.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также будет проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

Глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.

11 июля Трамп заявил, что считает Германию зависимой от России из-за построения газопровода "Северный поток-2". В частности, он обвинил Германию в невыполнении требования по расходам на оборону на уровне 2% ВВП на фоне уплаты России "миллиардов долларов" за энергоносители.

13 июля президент США назвал построение газопровода "Северный поток-2" трагедией и ошибкой Германии.