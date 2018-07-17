Минэнергоугля предлагает изменить нормы потребления газа для населения

Предлагается установить нормы для двух периодов: с апреля по сентябрь и с октября по март.

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает Кабинету министров изменить нормы потребления природного газа для населения, не имеющего счетчиков.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте Минэнергоугля.

В частности, министерство предлагает для тех, у кого есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжения, установить норму потребления: с апреля по сентябрь (включительно) - 5,8 куб. м в месяц на одного человека и октябрь-март (включительно) - 8,8 куб. м в месяц на одного человека; в случае отсутствия горячего водоснабжения и газового водонагревателя: с апреля по сентябрь (включительно) - 8,3 куб. м в месяц на одного человека и октябрь-март (включительно) - 13,7 куб. м в месяц на одного человека; при наличии плиты газовой и водонагревателя: с апреля по сентябрь (включительно) - 20 куб. м в месяц на одного человека и октябрь-март (включительно) - 25 куб. м в месяц на одного человека.

Читайте такжеТарифы или жизнь: журналисты рассказали о выживании украинцев во времена коммунального апокалипсиса (видео)

Также предлагается, что в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения для населения норма потребления природного газа на плиту газовую устанавливается: апрель-сентябрь (включительно) - 9,3 куб. м на одного человека в месяц и октябрь-март (включительно) - 14,2 куб. м на одного человека в месяц.

В пояснительной записке указано, что по состоянию на 1 июня 3,3 млн квартир (домохозяйств), или 24,9%, не оснащены счетчиками газа.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков.

В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 куб. м.