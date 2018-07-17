В "Нафтогазе" отреагировали на заявление Путина о готовности сохранить транзит через Украину

"Нафтогаз" готов урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым Украина недавно обратилась в Стокгольмский арбитраж.

Споры между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольському арбитражном суде уже урегулированы, однако российская сторона не исполняет решение арбитража.

Об этом главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко написал на странице в Facebook.

"Путин говорит, что Россия готова сохранить транзит газа в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольському арбитраже. Во-первых, два спора (в отношении контракта на поставку газа и контракта на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом") уже были урегулированы в Стокгольському арбитраже", - говорится в сообщении.

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"Проблемы "лишь" в том, что "Газпром" не выполняет решение арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долл компенсации, которую определил арбитраж", - добавил Витренко.

Он также отметил, что "Нафтогаз" готов урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым Украина недавно обратилась в Стокгольмский арбитраж.

Витренко напомнил, что украинская сторона требует от "Газпрома" приблизительно 12 миллиардов долларов США, добавив, что контракт прямо предусматривает право пересматривать транзитный тариф.

"Если этот спор мы будем "регулировать" в арбитраже, то практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае - до конца 2020 года. Готовы ли "Газпром" и Германия остановить строительство "Северного потока-2" до окончания нового арбитража?", - написал Витренко.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин заверил президента США Дональда Трампа в готовности сохранить транзит газа через Украину после реализации проекта "Северный поток-2" и продлить транзитный контракт после 2019 года в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

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При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа на территории страны. Сейчас «Нафтогаз» оспаривает данное решение суда.