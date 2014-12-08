"Укрэнерго" сегодня применил аварийные отключения электроэнергии более чем на 3 ГВт
Диспетчер объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины НЭК ”Укрэнерго” сегодня, 8 декабря, с 10:13 применил аварийные отключения электроэнергии на 3,119 ГВт, которые соответствуют дисбалансу мощности в ОЭС Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно сообщению, с 8:00 до 11:00 ограничения мощности были введены на меньшем уровне – 2,116 ГВт, однако нехватка мощностей энергосистемы оказалась больше.
Кроме того, на период с 16:00 до 22:00 8 декабря ограничение мощностей установлено на том же уровне - 2,116 ГВт.
Читайте такжеКабмин продлил на месяц действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии
Как сообщал УНИАН, с начала декабря в Украине начали осуществляться веерные отключения электроэнергии, которые связаны с высоким ее потреблением в условиях недопроизводства электроэнергии генерирующими компаниями.
Также сообщалось, что был обнародован график отключения электроэнергии в Киевской области.
По информации «Укрэнерго», дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии образовался в результате аварийных ремонтов 27 мощных энергогенерирующих единиц на электростанциях генерирующих компаний, низких запасов угля на складах теплоэлектростанций, а также из-за недостаточности гидроресурсов на ГЭС.