"Укрэнерго" сегодня применил аварийные отключения электроэнергии более чем на 3 ГВт

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, с 8:00 до 11:00 ограничения мощности были введены на меньшем уровне – 2,116 ГВт, однако нехватка мощностей энергосистемы оказалась больше.

Кроме того, на период с 16:00 до 22:00 8 декабря ограничение мощностей установлено на том же уровне - 2,116 ГВт.

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Как сообщал УНИАН, с начала декабря в Украине начали осуществляться веерные отключения электроэнергии, которые связаны с высоким ее потреблением в условиях недопроизводства электроэнергии генерирующими компаниями.

Также сообщалось, что был обнародован график отключения электроэнергии в Киевской области.

По информации «Укрэнерго», дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии образовался в результате аварийных ремонтов 27 мощных энергогенерирующих единиц на электростанциях генерирующих компаний, низких запасов угля на складах теплоэлектростанций, а также из-за недостаточности гидроресурсов на ГЭС.