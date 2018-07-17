На Ривненской АЭС по неизвестным причинам отключился турбогенератор

Второй энергоблок Ривненской АЭС разгружен до 54% номинальной мощности в связи с отключением турбогенератора №4.

Энергоблок №2 Ривненской атомной электростанции (РАЭС, г. Вараш, Ривненская область) был автоматически разгружен до 54% номинальной мощности (440 МВт) в связи с отключением турбогенератора №4 (ТГ-4) действием электрической защиты, сообщает пресс-служба станции.

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Согласно сообщению, отключение ТГ-4 произошло 16 июля в 17:09 по неизвестным причинам.

Предварительная оценка события по Международной шкале ядерных событий (INES, International Nuclear and Radiological Event Scale) - вне шкалы.

По состоянию на 9:30 17 июля в работе находятся два энергоблока РАЭС с суммарной нагрузкой 611 МВт.

На энергоблоках №3 и №4 проводятся планово-предупредительные ремонты.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Как сообщал УНИАН, 8 июля РАЭС отключила от сети энергоблок №4.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.