Украина намерена начать импорт российского газа с 11 декабря

Оператор отечественной газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» ведет подготовку ГТС к приему российского газа, поставки которого в страну ожидаются с 11 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укртрансгаза».

По информации пресс-службы, «Укртрансгаз» получил указание подготовить украинскую ГТС для возобновления поставок природного газа из России до 11 декабря.

«Согласно документу, который мы получили, газ будет импортироваться с 11 декабря», - добавил представитель «Укртрансгаза».

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Как сообщал УНИАН, вечером 5 декабря "Нафтогаз Украины" перечислил российскому "Газпрому" 378 млн долл. в качестве предоплаты за поставку 1 млрд куб. м газа.

6 декабря в «Газпроме» подтвердили получение предоплаты. После этого официальный представитель «Газпрома» Сергей Куриянов сказал, что российский «Газпром» может возобновить поставки газа в Украину максимум через 48 часов. При этом Украина еще не отправляла заявки на импорт российского газа.

Согласно брюссельским договорам, до конца текущего года цена российского газа для Украины составляет 378 долларов за 1 тыс. куб. м, а в первом квартале следующего года - 368 долларов за 1 тыс. куб. м. "Нафтогаз Украины" будет покупать его по предоплате.